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    Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi

    Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4 kez imza verdi.
    • 13.10.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 13:24
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    Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi

    Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza atmaya devam ediyor.

    Nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ünlü şarkıcı, tepki toplamıştı.

    Büyük yankı uyandıran olayın ardından tutuklanan Gülşen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Dördüncü imza günü

    Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şarkıcı hakkında, en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

    DHA'nın aktarımına göre bugün imza günü olan Gülşen, dördüncü kez imza vermek için saat 12.00’de Levent Polis Merkezi'ne geldi.

    Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi VİDEO

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #1

    Soruları yanıtsız bıraktı

    Karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezine giren şarkıcı, kısa bir süre sonra polis merkezinden çıktı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.

    Şarkıcı Gülşen tutuklandı

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #2

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #3

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #4

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #5

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #6

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #7

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #8

    Gülşen, 4 üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi #9


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