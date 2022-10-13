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- Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi
Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi
- 13.10.2022 - 12:57
- Güncelleme : 13.10.2022 - 13:24
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza atmaya devam ediyor.
Nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ünlü şarkıcı, tepki toplamıştı.
Büyük yankı uyandıran olayın ardından tutuklanan Gülşen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Dördüncü imza günü
Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şarkıcı hakkında, en yakın karakola imza verme şartı getirildi.
DHA'nın aktarımına göre bugün imza günü olan Gülşen, dördüncü kez imza vermek için saat 12.00’de Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi VİDEO
Soruları yanıtsız bıraktı
Karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezine giren şarkıcı, kısa bir süre sonra polis merkezinden çıktı.
Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Gülşen, arabasına binerek uzaklaştı.
Şarkıcı Gülşen tutuklandı