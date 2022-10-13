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Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi

Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4 kez imza verdi.