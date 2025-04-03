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Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 4 Nisan 2024 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, 1 sene önce kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde unutmadı.

"DUALARIMIZI YOLLADIK"

Eşinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan usta sanatçı, gönderisine "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" notunu düştü.

Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından, yıllar önce birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşmış ve "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" ifadelerini kullanmıştı.