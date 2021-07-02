Gülşen Bubikoğlu, senelere meydan okuyor

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında anılan Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle büyüledi.

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

Instagram aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmeyen Yeşilçam'ın yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Ünlü oyuncu Kartal Tibet'in ölüm haberini alınca da sessiz kalmadı. Bubikoğlu paylaşımında "Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBE' i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE'de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.