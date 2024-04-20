Gülşen Bubikoğlu'ndan Türker İnanoğlu paylaşımı: Yarım asırlık yol arkadaşlığı Yeşilçam'ın en güzel kadın oyunculardan biri olan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu ile gençlik yıllarında dans ettikleri kareyi paylaştı.

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Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 88 yaşındaki İnanoğlu'nun vefatı sanat camiasını derinden üzdü.

Dans ettikleri kareyi paylaştı

Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan ünlü ismin ardından eşi Gülşen Bubikoğlu paylaşımda bulundu.

Yeşilçam'ın en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Bubikoğlu, İnanoğlu ile olan gençlik fotoğraflarını paylaştı.

"Yarım asır..."

Bubikoğlu şu notu ekledi:

"50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil."

Türker İnanoğlu'nun yaşamı

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya geldi.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.

İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

İlk eşi Filiz Akın

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun, daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu. Çift daha sonra 1974 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'de yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden ise Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunmaktadır.