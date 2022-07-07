Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesine konuk oldu.

Sahne kıyafetlerinin yanı sıra konserlerinde yaptığı hareketlerle de konuşulan Gülşen, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.

Sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana takan Gülşen'i Edis de dinleme gitti.

Kalça dansı

Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. İkili şarkıyı ösylerken kalçalarını da birbirlerine tokuşturdu.

Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu ViDEO

Kucağa çıktı

Hızını alamayan gülşen daha sonra da bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.