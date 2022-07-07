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    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu

    Edis, Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in sahnesine konuk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:00
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    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu

    Sahne kıyafetlerinin yanı sıra konserlerinde yaptığı hareketlerle de konuşulan Gülşen, önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.

    Sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana takan Gülşen'i Edis de dinleme gitti.

    Kalça dansı

    Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. İkili şarkıyı ösylerken kalçalarını da birbirlerine tokuşturdu.

    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu ViDEO

    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu #1

    Kucağa çıktı

    Hızını alamayan gülşen daha sonra da bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.

    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu #2

    Gülşen ile Edis sahnede kalça tokuşturdu #3


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