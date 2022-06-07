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- Gülşen ile Edis'ten kutlama fotoğrafı
Gülşen ile Edis'ten kutlama fotoğrafı
İki yakın arkadaş olan Edis ile Gülşen, Barcelona'da bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 10:07
- Güncelleme : 07.06.2022 - 11:05
Türkiye'deki sahnelerine ara veren iki yakın arkadaş Edis ile Gülşen, Barcelona'da buluştu.
Kadehli poz
Sosyal medyayı aktif kullanan Edis, Gülşen'le gelin damatların düğünlerde kadehlerle verdiği pozu verdi.
Fotoğrafa hiçbir şey yazmayan yakışıklı oyuncu sadece konum bildirdi. İki yakın arkadaşın, müzik çalışmaları için yurt dışında olduğu öğrenildi.
"Alnımın yazısı"
Gülşen, geçtiğimiz aylarda Edis'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Edis'le fotoğrafını yayınlayan Gülşen, "İyi ki doğdun alnımın yazısı." yazmıştı.