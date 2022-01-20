Gülşen kıyafet tartışmalarına yanıt verdi

İzzet Yıldızhan'ın "Külotla da sahneye çıkmasınlar" demesi tartışmalara yol açarken, Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim" dedi.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, son zamanlarda tartışma konusu olan sahne kıyafetleri konusuna el atmış; Gülşen, Hande Yener ve Hadise'nin sahne kostümlerine adeta isyan etmişti.

"Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'a Gülşen'den yanıt, ertesi günü çıktığı sahne kıyafetiyle gelmişti.

Gülşen'in sahnede giydiği transparan cesur kıyafet İzzet Yıldızhan'a yanıt olarak yorumlanmıştı.

"HİÇBİR SIFATIN KÖLESİ DEĞİLİM"

Kıyafet tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından peşpeşe bir dizi paylaşım yapan Gülşen, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim" dedi.

İşte Gülşen'in yaptığı paylaşımlar;