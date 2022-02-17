Gülşen, son dönemde giydiği iddialı kıyafetlerine gelen eleştirilere sahneden yanıt verdi.

Gülşen, sürekli dekolteli kıyafetleriyle gündeme geldiği konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı, dün akşam da İstanbul'daki ünlü bir eğlence mekanında sahne aldı.

İzzet Yıldızhan'ın başlattığı sahne kıyafetleri tartışmasına en son usta sanatçı Orhan Gencebay dahil olmuş; "Edepli olmak lazım." demişti.

Gencebay tarafından bile eleştirilen Gülşen, ilk kez sahnede sessizliğini bozdu. Kıyafetlerini eleştirenlere cevap veren ünlü şarkıcı, "Namus kimlere kalmış." dedi.

"NAMUSLU OLMAK KİMLERE KALMIŞ"

Sahnede Sezen Aksu'nun Namus şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, “Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum.” diye konuştu.

Gülşen: Namus kimlere kalmış VİDEO

"KÜLOTLA ÇIKMASINLAR BARİ"

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede giydiği kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti: “Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”