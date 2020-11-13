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Gülşen: Nirvana zamanı
Gülşen, “Nirvana zamanları” notuyla iddialı bir fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 08:41
- Güncelleme : 13.11.2020 - 09:32
Ünlü şarkıcı Gülşen, Instagram hesabından aynada karşısında çektiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Gülşen'in verdiği bu poz büyük yankı uyandırdı.
"NİRVANA ZAMANI"
44 yaşındaki şarkıcının "Nirvana zamanları" notuyla yayınladığı fotoğrafa, takipçilerinden yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Gülşen, 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı.