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    Gülşen: Nirvana zamanı

    Gülşen, “Nirvana zamanları” notuyla iddialı bir fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:32
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    Gülşen: Nirvana zamanı

    Ünlü şarkıcı Gülşen, Instagram hesabından aynada karşısında çektiği fotoğrafını  takipçileriyle paylaştı. Gülşen'in verdiği bu poz büyük yankı uyandırdı.

    "NİRVANA ZAMANI"

    44 yaşındaki şarkıcının "Nirvana zamanları" notuyla yayınladığı fotoğrafa, takipçilerinden yorum yağdı.

    Ünlü şarkıcı 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. Gülşen, 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı.

    Gülşen: Nirvana zamanı #1

    Gülşen: Nirvana zamanı #2

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