Gülşen, seyircinin kucağına oturdu

Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

İddalı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, önceki akşam da bir mekanda sahne aldı.

Kasık kısmına bir kurdele takılı ve beline kadar yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete de imza attı.

KUCAĞA OTURDU

45 yaşındaki şarkıcı, son konserinde sahneden inerek seyircilerden birinin kucağına oturdu. O anlar ise başka bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.

Gülşen'in hem kıyafeti hem de yaptığı hareket sosyal medyanın yine gündemindeydi.

Eleştirilere maruz kalan Gülşen, "Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?" diyerek tepki göstermişti.