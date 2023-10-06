Gülşen sosyal medya hesabından eşini sildi Sosyal medya ekibiyle çalışmaya başlayan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu takipten çıkardı. Gülşen'in eşini takipten çıkarması ise sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Son zamanların gündemden düşmeyen Gülşen, bir sosyal medya ekibiyle çalışmaya başladı.

Sosyal medyasını uzman ekibe teslim eden Gülşen, bu kapsamda da birçok kişiyi takipten çıkardı.

Sıra eşine geldi

Takipçi sayısını yavaş yavaş düşüren Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'nu da sildi. Gülşen'in bu hamlesi ise sosyal medyanın diline düştü.

Gülşen'in eşini silmesini sosyal medyada değerlendiren hayranları, "Buna gerek var mıydı?" diye sorarken, bazıları ise aralarında sorun olabileceğini iddia etti.