45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam çıktığı İzmir konserinde tercih ettiği transparan sahne kıyafetiyle konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam İzmir'de konser verdi. Her konserinde iddialı giyinmeyi seven şarkıcı, sahnede transparan bir kıyafet seçti.

Gülşen, konser fotoğraflarını "Dün akşam İzmir" notuyla sosyal medya hesabına yükledi. Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.

"NE GİYDİĞİME, NE DÜŞÜNDÜĞÜME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Gülşen, transparan elbisesiyle dikkat çekti VİDEO