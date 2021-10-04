Gülşen, Türkiye'deki her şeyi sattı

Gülşen, Türkiye'deki her şeyi sattı

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı.

Uzun süredir Londra'da yaşayan ünlü şarkıcı gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan yeni karar.

Türkiye'de hiçbir bağlarının kalmasını istemeyen ünlü çift, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak.

HER ŞEY LONDRA'DA KURULACAK

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Artık Londralı olan ünlü çift, sadece Gülşen'in konserleri için Türkiye'ye gelip gidecek.