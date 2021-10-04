Euro
10.2776
0.09%
Dolar
8.8558
0%
Altın
501.35
-0.01%
Borsa
1.401
0%
Bitcoin
418.583
0.38%
EXEN Coin
20.20
1.10%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Gülşen, Türkiye'deki her şeyi sattı

    Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 07:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen, Türkiye'deki her şeyi sattı

    Uzun süredir Londra'da yaşayan ünlü şarkıcı gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'ndan yeni karar.

    Türkiye'de hiçbir bağlarının kalmasını istemeyen ünlü çift, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra’ya taşınacak.

    HER ŞEY LONDRA'DA KURULACAK

    Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra’da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan’ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

    Artık Londralı olan ünlü çift, sadece Gülşen'in konserleri için Türkiye'ye gelip gidecek.

    Gülşen, Türkiye deki her şeyi sattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir