Euro
10.278
-0.15%
Dolar
8.8564
0.1%
Altın
500.61
-0.62%
Borsa
1.393
-0.08%
Bitcoin
437.000
4.05%
EXEN Coin
20.90
1.25%

    Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi

    Önceki gün sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Gülşen, konserdeki karelerini bir anda silmişti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi

    Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Ankara’da konser verdi. Her konserinde iddialı giyinmeyi seven şarkıcı, sahnede göğüs ve bacak dekolteli bir kıyafet tercih etti.

    "YANLIŞLIKLA SİLDİM"

    Gülşen, konser fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi fakat bir süre sonra 4 kareyi de sildi. Şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi. Bir takipçisinin yorumuna Gülşen, şöyle yanıt verdi: “Sahiden de fotoğrafları silmişim yanlışlıkla.”

    Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi #1Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi #2Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi #3Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir