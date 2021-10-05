Gülşen, yanlışlıkla sildiği fotoğrafları yeniden yükledi

Önceki gün sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Gülşen, konserdeki karelerini bir anda silmişti.

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Ankara’da konser verdi. Her konserinde iddialı giyinmeyi seven şarkıcı, sahnede göğüs ve bacak dekolteli bir kıyafet tercih etti.

"YANLIŞLIKLA SİLDİM"

Gülşen, konser fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi fakat bir süre sonra 4 kareyi de sildi. Şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi. Bir takipçisinin yorumuna Gülşen, şöyle yanıt verdi: “Sahiden de fotoğrafları silmişim yanlışlıkla.”