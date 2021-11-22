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    Gülşen yine tarzını konuşturdu

    Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:04
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    Gülşen yine tarzını konuşturdu

    Geçtiğimiz hafta kazandığı parayı emlak sektörüne yatırdığı, iki dairesinin bulunduğu Zorlu Center'dan üçüncü evini aldığı öğrenilen Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

    GÖĞÜS DEKOLTESİ VERDİ

    Son olarak Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 45 yaşındaki şarkıcının, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gülşen, konserde göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti.

    Ünlü şarkıcının tercih ettiği Balmain takımının ücreti ise 50 bin TL.

    Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in tarzı FOTO GALERİ

    "BEN KARAR VERİRİM"

    Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturan Gülşen, gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim." demişti.

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