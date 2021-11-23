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    Gülşen'den bikinili paylaşım

    İddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen, bu defa Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 08:55
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    Gülşen'den bikinili paylaşım

    Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Gülşen, konserlerinde giydiği cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    BİKİNİSİYLE POZ VER

    Kendine has tarzıyla beğeni toplayan güzel şarkıcı, bu defa Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla dikkat çekti.

    Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in tarzı FOTO GALERİ

    "ÖYLE BİR İÇİMDEN GELDİ"

    45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da hikayeler kısmından yaptığı bikinili paylaşımına "Öyle bir içimden geldi" notunu yazdı.

    Gülşen den bikinili paylaşım #1

    Gülşen den bikinili paylaşım #2

     

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