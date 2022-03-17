Gülşen'den boşanma iddialarına videolu yanıt

Son zamanların en çok konuşulan ünlü ismi Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile aralarının bozuk olduğu iddialarına cevap verdi.

Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kostümleri, şovları ve albüm kapağıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Rahat tavırları yüzünden uzun zamandır eşi Ozan Çolakoğlu ile boşanacağı iddia edilen Gülşen, bu konuda olan sessizliğini sonunda bozdu.

AŞK DANSI

Gülşen, boşanma haberlerine bir videoyla cevap verdi. Bir mekanda aşka gelen ve eşiyle sarmaş dolaş dans eden ünlü şarkıcı, çıkan iddiaları böylelikle yalanlamış oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Ozan Çolakoğlu da boşanma iddialarını yalanlayıp, Gülşen'in işine karışmadığını dile getirmişti.

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