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    Gülşen'den Bülent Ersoy göndermesi

    Her yaptığı olay olan Gülşen, katıldığı ödül törenine tekerlekli sandalyeyle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:12
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    Gülşen'den Bülent Ersoy göndermesi

    Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen Gülşen, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

    Ünlü şarkıcı, bu sefer ise sahne aldığı konsere değişik bir konseptle katıldı.

    Tekerlekli sandalyeyle geldi

    Gülşen, sahne alanına tekerlekli sandalyeyle geldi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ünlü şarkıcı yayınladığı videoya; "Otriş giyip 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik'  demez mi?" yazdı.

    Alkışlar arasında sahneye çıkan Gülşen, ödül töreninde "yılın stil ikonu" ödülüne layık görüldü.

    Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti olay olmuş, tekerlik sandalyedeyken üniformalı bir subayın ona eşlik ederek şemsiye tutması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

    Gülşen den Bülent Ersoy göndermesi #1

    Gülşen den Bülent Ersoy göndermesi #2

    Gülşen den Bülent Ersoy göndermesi #3

    Gülşen den Bülent Ersoy göndermesi #4


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