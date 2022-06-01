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- Gülşen'den Bülent Ersoy göndermesi
Gülşen'den Bülent Ersoy göndermesi
Her yaptığı olay olan Gülşen, katıldığı ödül törenine tekerlekli sandalyeyle geldi.
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 12:56
- Güncelleme : 01.06.2022 - 13:12
Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen Gülşen, önceki gün bir ödül törenine katıldı.
Ünlü şarkıcı, bu sefer ise sahne aldığı konsere değişik bir konseptle katıldı.
Tekerlekli sandalyeyle geldi
Gülşen, sahne alanına tekerlekli sandalyeyle geldi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı yayınladığı videoya; "Otriş giyip 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik' demez mi?" yazdı.
Alkışlar arasında sahneye çıkan Gülşen, ödül töreninde "yılın stil ikonu" ödülüne layık görüldü.
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti olay olmuş, tekerlik sandalyedeyken üniformalı bir subayın ona eşlik ederek şemsiye tutması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.