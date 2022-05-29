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    Gülşen'den yeni kalça dansı

    Konser maratonuna devam eden Gülşen, soluğu Azerbaycan'da aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 11:54
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    Gülşen'den yeni kalça dansı

    Sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Gülşen, konserden konsere koşuyor.

    Ünlü popçu, dün akşam Bakü'de dinleyicileri ile buluştu.

    Yine iddialı bir seçim yapan Gülşen, bu kez hem dansı hem kıyafeti ile gündem oldu.

    Dansı gündem oldu

    45 yaşındaki popçu, sahneye derin yırtmaçlı parlak bir etekle çıktı.

    Sahnedeki danslarıyla polemiklere neden olan Gülşen, o anlara bir yenisini ekledi.

    Ünlü şarkıcının kalça dansı yaptığı görüntüler, sosyal medyaya paylaşıldı.

    Gülşen'den yeni kalça dansı VİDEO


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