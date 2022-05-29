Gülşen'den yeni kalça dansı

Konser maratonuna devam eden Gülşen, soluğu Azerbaycan'da aldı.

Sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Gülşen, konserden konsere koşuyor.

Ünlü popçu, dün akşam Bakü'de dinleyicileri ile buluştu.

Yine iddialı bir seçim yapan Gülşen, bu kez hem dansı hem kıyafeti ile gündem oldu.

Dansı gündem oldu

45 yaşındaki popçu, sahneye derin yırtmaçlı parlak bir etekle çıktı.

Sahnedeki danslarıyla polemiklere neden olan Gülşen, o anlara bir yenisini ekledi.

Ünlü şarkıcının kalça dansı yaptığı görüntüler, sosyal medyaya paylaşıldı.