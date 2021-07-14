Gülşen'den kıyafet açıklaması

Gülşen, kıyafeti hakkında gelen kötü yorumların ardından sessizliğini bozdu.

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle konserler başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı. Yapılan kötü yorumlar ünlü şarkıcıyı kızdırdı. Instagram hesabından açıklama yapan Gülşen şunları söyledi;

"BEN KARAR VERİRİM"

"Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.

"HAYAT DOLUYUZ"

Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye.. Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz."