Gülşen’den kucak dansı açıklaması

Son konserinde bir arkadaşının kucağına oturmasıyla çok konuşulan Gülşen’e, eşinin tepkisi soruldu. Ünlü şarkıcı, “Ben sadece konser veriyorum, böyle de devam edecek” dedi.

İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, sahne aldığı bir mekanda günlerce konuşulacak bir olaya imza attı.

Kasık kısmına bir kurdele takılı ve beline kadar yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, bir arkadaşının kucağına oturdu.

45 yaşındaki şarkıcının o halleri, bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.

KUCAĞA OTURDUĞU GÖRÜNTÜLER SORULDU

Konser bitti ancak etkisi devam etti.

Bir alışveriş merkezinde magazin muhabirlerine yakalanan Gülşen’e, o görüntüler soruldu.

Gülşen konserde seyircinin kucağına oturdu VİDEO

“BU OLAYLARI KONUŞANLARA SORUN”

Ünlü şarkıcı, “Ben sadece konser veriyorum. Başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.” diyerek cevap verdi.

“NE TEPKİSİ?”

Eşi Ozan Çolakoğlu'nun bu görüntülere verdiği tepkisi de sorulan şarkıcı, “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” açıklamasını yaptı.

ÇOLAKOĞLU: GÜLŞEN HANIM'IN KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM

Geçtiğimiz günlerde Ozan Çolakoğlu, Gülşen’in kostümleri ile ilgili “Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe, yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum.” demişti.

GÜLŞEN: NASIL ALAŞAĞI EDERİZ DİYE DÜŞÜNEREK…

Eleştirilere maruz kalan Gülşen ise “Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?” diyerek tepki göstermişti.