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Gülşen'den yeni pozlar! Sahne kıyafeti öncekileri aratmadı...

Gülşen'den yeni pozlar! Sahne kıyafeti öncekileri aratmadı...

Sahne kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülşen, geçtiğiöiz günlerde sessizliğini bozmuştu. Gülşen, son sahnesindeki seçimiyle söylediklerinin arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi.