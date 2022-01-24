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- Gülşen'den yeni pozlar! Sahne kıyafeti öncekileri aratmadı...
Gülşen'den yeni pozlar! Sahne kıyafeti öncekileri aratmadı...
Sahne kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülşen, geçtiğiöiz günlerde sessizliğini bozmuştu. Gülşen, son sahnesindeki seçimiyle söylediklerinin arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 21:47
Son günlerde pop dünyasında Gülşen'in sahne kıyafetleri konuşuluyor.
Cesur seçimleriyle sahne alan 45 yaşındaki şarkıcı, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Sessizliğini bozan Gülşen, sert bir açıklamada "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" dedi.
GÜLŞEN'DEN CESUR POZLAR
Dün akşam dinleyicileri ile bir araya gelen sanatçı, kıyafet seçimiyle sözlerini adeta doğruladı.
Sahne aldığı geceden pozlarını paylaşan Gülşen, binlerce beğeni aldı.
İşte Gülşen'in paylaşımları...