Gülşen'den yine çok konuşulacak pozlar

Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarına devam eden şarkıcı Gülşen, bu kez spor pozlarıyla olay yarattı.

Son zamanlarda cesur kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Türkçe pop müziğin önemli isimlerinden Gülşen, yine çok iddialı bir pozla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde iddialı sahne kostümü ile dikkatleri üzerine çeken ve eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı, spor yaparken çektiği bir ayna fotoğrafını paylaştı.

AYNAYA KARŞI İDDİALI POZ

Bikini ile spor yaptığı gözlenen şarkıcı paylaşımına "Hazırmışım, ayna dedi" notunu düştü.

Konser öncesi son hazırlıklarını bu şekilde tamamladığını takipçilerine gösteren Gülşen, sosyal medyada çok konuşuldu.

“NE GİYDİĞİME KENDİM KARAR VEREBİLİRİM”

Son konserlerinden birinde giydikleri yüzünden tepki gören şarkıcı, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi." demişti.