Gülşen'in cezaevindeki talepleri

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen, cezaevine girdikten sonra ilk olarak tek kişilik koğuş istedi. Şarkıcı, sonrasında temizlik malzemesi aldı, kütüphaneden kitap talep etti.

Nisan ayında verdiği bir konseri sırasında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” diyen Gülşen, iki gündür cezaevinde…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatılan ve ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanan şarkıcı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik bir koğuşta kalıyor.

Tek kişilik koğuşta kalıyor

Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gerekiyor.

Ancak Gülşen’in kendi isteği doğrultusunda tek kişilik koğuşa alındığı belirtildi.

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Temizlik malzemeleri aldı

Şarkıcının bir sonraki talebi ise temizlik malzemeleri oldu.

Cezaevine getirildiği saatte kapalı olan kantin açtırıldı ve Gülşen gerekli malzemeleri temin etti.

Kütüphaneden kitap istedi

Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.

Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini söyledi.

“Durumu gayet iyi”

Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.

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