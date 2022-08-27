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    Gülşen'in cezaevindeki talepleri

    Gülşen'in cezaevindeki talepleri

    İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen, cezaevine girdikten sonra ilk olarak tek kişilik koğuş istedi. Şarkıcı, sonrasında temizlik malzemesi aldı, kütüphaneden kitap talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 14:34
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    Nisan ayında verdiği bir konseri sırasında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” diyen Gülşen, iki gündür cezaevinde…

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatılan ve ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanan şarkıcı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik bir koğuşta kalıyor.

    Tek kişilik koğuşta kalıyor

    Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gerekiyor.

    Ancak Gülşen’in kendi isteği doğrultusunda tek kişilik koğuşa alındığı belirtildi.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

    Temizlik malzemeleri aldı

    Şarkıcının bir sonraki talebi ise temizlik malzemeleri oldu.

    Cezaevine getirildiği saatte kapalı olan kantin açtırıldı ve Gülşen gerekli malzemeleri temin etti.

    Gülşen in cezaevindeki talepleri #1

    Kütüphaneden kitap istedi

    Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.

    Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini söyledi.

    Gülşen in cezaevindeki talepleri #2

    “Durumu gayet iyi”

    Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat Gülsaran “Gülşen’in durumu gayet iyi” dedi.

    Şarkıcı Gülşen cezaevine girdi VİDEO

    Gülşen in cezaevindeki talepleri #3


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