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    Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti

    Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 00:16
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:34
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    Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti

    Ünlü şarkıcı Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırıyor.

    DERİN YIRTMAÇLI VE GÖBEK DEKOLTELİ ELBİSE TERCİH ETTİ

    Son olarak Bursa'da konser veren Gülşen, derin yırtmaçlı ve göbek dekolteli elbisesiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

    Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 45 yaşındaki şarkıcının, sosyal medya hesabından paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

    Gülşen in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti #1

    ELEŞTİRİLERE "BEN KARAR VERİRİM" DEMİŞTİ

    Giydiği kıyafetlerle sıkça eleştirilen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim." demişti.

    Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti ViDEO

    Gülşen in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti #2

    Gülşen in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti #3

    Gülşen in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti #4

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