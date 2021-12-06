Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Gülşen, kendine has sahne kıyafetleriyle göz kamaştırıyor.

DERİN YIRTMAÇLI VE GÖBEK DEKOLTELİ ELBİSE TERCİH ETTİ

Son olarak Bursa'da konser veren Gülşen, derin yırtmaçlı ve göbek dekolteli elbisesiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 45 yaşındaki şarkıcının, sosyal medya hesabından paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

ELEŞTİRİLERE "BEN KARAR VERİRİM" DEMİŞTİ

Giydiği kıyafetlerle sıkça eleştirilen Gülşen, "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim." demişti.

Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti ViDEO