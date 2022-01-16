Gülşen'in dikkat çeken sahne kıyafeti

Transparan sahne kostümü ile yine adından sıkça söz ettiren Gülşen, akıllara İzzet Yıldızhan’ı getirdi.

Konserlerde giydiği cesur sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, dün gece yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bikini üzerine transparan uzun elbise giyen şarkıcı, adeta sınırları zorladı.

CESUR KIYAFETLERİ İLE KONUŞULUYOR

Pandemi sonrasında verdiği konserlerde giydiği cesur kıyafetlerle gündem olan Gülşen’in son hali İzzet Yıldızhan’a cevap olarak değerlendirildi.

Gülşen'in dikkat çeken sahne kostümü VİDEO

“KÜLOTLA, MAYOYLA ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET”

Şarkıcı İzzet Yıldızhan kadın şarkıcıların cesur sahne kıyafetlerini fazla açık bulduğunu belirterek tartışma yaratmıştı.

Yıldızhan kadın şarkıcıların sahne kıyafetlerini fazla açık bulduğunu vurgulayarak “Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla, mayoyla çıkmasınlar bir zahmet...” demişti.