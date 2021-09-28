Gülşen'in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti

Son zamanlarda özellikle seksi sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Gülşen, en iyi giyinen popçu olmasının yanı sıra, her kıyafeti kendine yakıştırmayı da çok iyi biliyor.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Gülşen, yine sahne kıyafetiyle olay oldu.

Fiziği ve kostüm seçimleriyle dikkat çeken Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan parça ile de magazin gündemine oturmuştu.

Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

GÜLŞEN'İN CESUR SEÇİMLERİ

Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcının kıyafet seçimi yine çok konuşuldu.

Gülşen yıllardır sahneye cesur kıyafetlerle çıkıyor ve kendisini eleştirenlere cevap vermekten de geri durmuyor.

Sahne kostümüne, eşi Ozan Çolakoğlu dahil kimsenin karışamayacağını belirten şarkıcı, 2019 yılında “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım” açıklamasında bulunmuştu.

İşte Gülşen'in iddialı sahne kıyafetlerinden seçimler...