Euro
10.3659
0.46%
Dolar
8.8709
0.61%
Altın
496.68
0.1%
Borsa
1.388
-0.24%
Bitcoin
372.039
-4.19%
EXEN Coin
19.92
-7.30%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Gülşen'in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti

    Son zamanlarda özellikle seksi sahne kıyafetleriyle gündeme damga vuran Gülşen, en iyi giyinen popçu olmasının yanı sıra, her kıyafeti kendine yakıştırmayı da çok iyi biliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen'in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti

    Pop müziğin başarılı isimlerinden Gülşen, yine sahne kıyafetiyle olay oldu.

    Fiziği ve kostüm seçimleriyle dikkat çeken Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan parça ile de magazin gündemine oturmuştu.

    Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

    GÜLŞEN'İN CESUR SEÇİMLERİ

    Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcının kıyafet seçimi yine çok konuşuldu.

    Gülşen yıllardır sahneye cesur kıyafetlerle çıkıyor ve kendisini eleştirenlere cevap vermekten de geri durmuyor.

    Sahne kostümüne, eşi Ozan Çolakoğlu dahil kimsenin karışamayacağını belirten şarkıcı, 2019 yılında “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım” açıklamasında bulunmuştu.

    İşte Gülşen'in iddialı sahne kıyafetlerinden seçimler...

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #1

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #2

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #3

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #4

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #5

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #6

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #7

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #8

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #9

    Gülşen in dillerden düşmeyen 10 sahne kıyafeti #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir