Gülşen'in fileli elbisesi

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, yine ezber bozmadı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sevenlerinin karşısına çıktı.

Parçalarıyla olduğu kadar sahne kıyafetiyle de iddiasını sürdüren şarkıcı, file tarzı ve swarovski taşlı kostümüyle göz kamaştırdı.

"KORONAVİRÜS BİTTİ Mİ?"

Konuklarla da sohbet eden Gülşen, “Artık maske takmak gerekmiyormuş. Haberi duymayanlar benden duysun. Bitirdik mi koronavirüsü şu an, bence bugünü bayram ilan edelim. Şahane bir gün, hayatımıza normal devam edelim.” dedi.