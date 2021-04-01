Gülşen'in güzellik sırrı

Oğulları Azur Benan'ın eğitimi için hayatını Barcelona'da sürdüren Gülşen'in güzellik sırları ortaya çıktı.

Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Azur Benan'ın eğitimi için yaşamlarını Barcelona'da sürdüren ikiliden Gülşen, yaz aylarının yaklaşmasıyla ipleri iyice sıkmaya başladı.

SUSAM YAĞI KULLANIYOR

Fit görüntüsünü her daim koruyan Gülşen, haftanın belirli günleri detoks içecekleri tüketmeye başladı. Popçunun bir diğer sırrı ise susam yağı çıktı.

44 yaşındaki sanatçı, uyanınca hemen florürsüz diş macunuyla diş temizliği yapıyor. Ardından 1-2 tatlı kaşığı susam yağı ile dilini temizliyor. Gülşen, suyu ise oda sıcaklığında tüketip Ph'ının yüksek olmasına dikkat ediyor.