Gülşen'in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi

Sahne kıyafetleriyle meslektaşlarının ve halkın tepkisini toplayan sanatçının Şile'de vermeye hazırlandığı konserin kaymakamlık kararıyla iptal edildiği duyuruldu.

Son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından Gülşen, yine gündemde...

46 yaşındaki sanatçı, cesur kıyafetleri ve sahnede sergilediği ilgi çekici hareketlerle bir kesimin tepkisini çekerken, bir kesimin de beğenisini topluyor.

Son olarak Ereğli'de sahne alan Gülşen'in kıyafeti belediye başkanı tarafından yorumlandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık 'Hoşuma gitmedi, Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz' diyerek düşüncesini belirtmişti.

Şile konseri iptal edildi

Gündeme bomba gibi düşen son olayda ise Ereğli konseri sonrası Şile'de sahne almaya hazırlanan Gülşen'e üzücü haber geldi.

Gülşen'in konseri, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi...

Konser organizatörü ise sosyal medya paylaşımıyla konserin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.