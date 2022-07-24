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    Gülşen'in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi

    Sahne kıyafetleriyle meslektaşlarının ve halkın tepkisini toplayan sanatçının Şile'de vermeye hazırlandığı konserin kaymakamlık kararıyla iptal edildiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 09:00
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    Gülşen'in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi

    Son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından Gülşen, yine gündemde...

    46 yaşındaki sanatçı, cesur kıyafetleri ve sahnede sergilediği ilgi çekici hareketlerle bir kesimin tepkisini çekerken, bir kesimin de beğenisini topluyor.

    Son olarak  Ereğli'de sahne alan Gülşen'in kıyafeti belediye başkanı tarafından yorumlandı.

    Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık 'Hoşuma gitmedi, Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz' diyerek düşüncesini belirtmişti.

    Şile konseri iptal edildi

    Gündeme bomba gibi düşen son olayda ise Ereğli konseri sonrası Şile'de sahne almaya hazırlanan Gülşen'e üzücü haber geldi.

    Gülşen'in konseri, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi...

    Konser organizatörü ise sosyal medya paylaşımıyla konserin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

    Gülşen in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi #1

    Gülşen in konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi #2


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