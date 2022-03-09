Gülşen'in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı

Son albümü için çalışmalarına devam eden Gülşen'in lolipop yaladığı seksi kapak fotoğrafıyla sosyal medyaya sızdırıldı.

Giydiği sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, en son konserinde yaptığı hareketle de tartışmalara neden olmuştu.

KUCAK DANSI YAPTI

Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturmuştu. Kucaktan kalkarken seyircinin Gülşen'in kalçasını tokatlaması da bir cep telefonuyla kaydedilmişti.

GÜLŞEN'DEN KAPAK

Gündemden düşmeyen Gülşen, sınırları zorlamaya devam ediyor. Şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Gülşen, bu kez ‘Lolipop’ şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yarattı. Gülşen'in albüm kapak fotoğrafını görenler ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı.

Gülşen, seyircinin kucağına oturdu - VİDEO