Euro
15.88
0.51%
Dolar
14.52
0.48%
Altın
959.67
0.59%
Borsa
2011
0.70%
Bitcoin
599.004
7.51%
BTXN Coin
38.30
0.78%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C

    Gülşen'in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı

    Son albümü için çalışmalarına devam eden Gülşen'in lolipop yaladığı seksi kapak fotoğrafıyla sosyal medyaya sızdırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 08:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen'in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı

    Giydiği sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen, en son konserinde yaptığı hareketle de tartışmalara neden olmuştu.

    KUCAK DANSI YAPTI

    Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturmuştu. Kucaktan kalkarken seyircinin Gülşen'in kalçasını tokatlaması da bir cep telefonuyla kaydedilmişti.

    GÜLŞEN'DEN KAPAK

    Gündemden düşmeyen Gülşen, sınırları zorlamaya devam ediyor. Şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Gülşen, bu kez ‘Lolipop’ şarkısının kapak fotoğrafıyla olay yarattı. Gülşen'in albüm kapak fotoğrafını görenler ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı.

    Gülşen in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı #1

    Gülşen, seyircinin kucağına oturdu - VİDEO

    Gülşen in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı #2

    Gülşen in son albüm kapak fotoğrafı ortaya çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Gustave Flaubert'in klasik edebiyatın başyapıtı: Madam Bovary
    Kitap

    Gustave Flaubert'in klasik edebiyatın başyapıtı: Madam Bovary

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Polonya: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz
    Dünya

    Polonya: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz

    Görüş Bildir