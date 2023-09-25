Gülşen'in 'Türkiye'den ayrılırım' sözleri para etti! CHP'li belediyelerden konser yağmuru İmam Hatiplilere yönelik ithamlarıyla tepkileri üzerine çeken Gülşen, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni bekledi. Ancak sonuçlar beklediği gibi olmayınca CHP'li belediyelerde verdiği konserlerle kariyerini sürdürüyor.

ensonhaber.com

Türkiye uzun süre açıklamalarıyla tepki çeken şarkıcı Gülşen'i konuştu.

Sahne kostümleriyle tepki çeken şarkıcı, geçtiğimiz yıl bir konserinde haddini aşan cümleler sarf etti.

Gülşen, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesini kullanarak eleştirilerin odağında oldu.

Ardından tepkiler art arda gelince gözaltına alındı ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tek kişilik koğuşta 5 gün geçiren Gülşen'in cezası ev hapsine çevrildi.

Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla soluğu İngiltere’nin başkenti Londra’da alan Gülşen, ardından yeniden konserlerine başladı.

Seçim sonuçlarını bekledi

Şarkıcının avukatı, seçim öncesi yaptığı açıklamada, Gülşen'in seçim sonuçlarını beklediğini belirterek, "Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek." ifadelerini kullandı.

Söylendiği gibi ise Gülşen henüz ülkeyi terk etmedi.

CHP'li belediyelerden Gülşen konseri

Bunun üzerine CHP'li belediyeler şarkıcıya adeta sponsor oldu ve son 3 ayda konser üzerine konser verdi.

İşte o belediyeler...

Ankara / Çankaya Belediyesi

Antalya / Muratpaşa Belediyesi (2 kez)

Antalya / Kepez Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul / Sarıyer Belediyesi

İstanbul / Ataşehir Belediyesi

İzmir / Narlıdere Belediyesi (2 kez)

İzmir / Çeşme Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Aydın / Kuşadası Belediyesi