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    Gülşen'in uzun elbisesi

    Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşamki konserinde de cesur bir elbise tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 07:44
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    Gülşen'in uzun elbisesi

    Sahnede yaptığı çılgın danslar ve deolteli kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen, yaz sonuna kadar konser takvimini doldurdu.

    Neredeyse her gün bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, dün akşam da İstanbul'daki ünlü bir mekanda hayranalrıyla buluştu.

    Ön taraf açık

    Cesur kıyafetleriyle sürekli gündem olan Gülşen, yine ilginç bir kıyafetle sahneye çıktı. Mini ve transparan elbiselerle görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, bu sefer bileklerine kadar mavi uzun bir elbise tercih etti. Yalnız elbisenin neredeyse ön tarafı komple açıktı.

    Gülşen bu kıyafetiyle de sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının ilginç kıyafetine yorum yağdı.

    Gülşen in uzun elbisesi #1

    Gülşen in uzun elbisesi #2


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