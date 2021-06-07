Gülsim Ali'nin tacizcisiyle başı dertte

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran oyuncu Gülsim Ali, yıllardır saplantılı hayranıyla uğraşıyor.

26 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali, 2016 yılından beri kendisini rahatsız eden saplantılı hayranından dolayı isyan etti.

Uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen uğradığı tacizlerin devam ettiğini söyleyen genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaştı.

Saplantılı hayranına da seslenen Gülsim Ali, kimlik bilgilerini tespit ettirdiği saplantılı hayranının, tacizlere devam ederse her şeyini ifşa edeceğini söyledi.

"BENİ TEHDİT EDİYORSUN"

Takıntılı hayranını son kez uyaran Gülsim Ali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H., hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek beni tehdit ediyorsun.

"MEMLEKETİNE YOLLAYACAĞIM"

Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin. Kullandığın bütün sahte hesapların aynı telefon ve bilgisayardan yapıldığı resmen ispat edildi, hepsinin sana ait olduğu resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım ve birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim."