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    Günay Karacaoğlu evlendi

    Günay Karacaoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünya evine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 07:37
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    Günay Karacaoğlu evlendi

    Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide boy gösteren Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikah masasına oturdu.

    "Reddedemeyeceğim bir teklif"

    51 yaşındaki Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Ünlü isim, sürpriz nikahın fotoğraflarını; "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

    Karacaoğlu'nun eski eşi ve kızının babası Şevket Çoruh da meslektaşının nikâh fotoğraflarına; "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

    Günay Karacaoğlu evlendi #1

    Günay Karacaoğlu evlendi #2

    Günay Karacaoğlu evlendi #3


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