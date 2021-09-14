Günay Musayeva: Silikonlarımı çıkarttırdım

Dört gün önce ameliyat olduğunu söyleyen Günay Musayeva, silikonlarına veda etti.

Günay Musayeva, önceki akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın özel modacısı Rufat Ismail ile buluştu. Musayeva, çıkacağı defile için göğüslerini küçülttürdüğünü açıkladı.

SİLİKONLAR GİTTİ

Günay Musayeva, "Dört gündür evden dışarı çıkmıyorum yeni ameliyat oldum. Göğüslerimi küçülttüm silikonları çıkarttırdım, sebebi Paris Fashion Week'te dört önemli markanın defilesine çıkacağım.

O markalar kesinlikle silikonlu göğüs istemiyor ve bu benim mesleğim ne gerekiyorsa onu yaparım. Modacı Rufat Ismail'in hazırlamış olduğu birbirinden muhteşem Azerbaycan halılarının motiflerinden oluşan kıyafetleri gururla Paris'te taşıyacağım." dedi.