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    Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum

    Ünlü model Günay Musayeva, katıldığı programda eski eşi Tolga Karel'e seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 09:32
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    Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum

    Oyuncluğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel hayatında yeni bir sayfa açıp Sarah Scott ile nikah masasına oturdu.

    Önceki gün 4. kez baba olacağını duyuran Tolga Karel'e Türkiye'deki çocuğunun annesi Günay Musayeva seslendi. Bir programa konuk olan Musayeva, Karel'in Cihangir’i hiç aramadığı iddia etti.

    Oğlu Cihangir’in babası Tolga Karel’i tanımadığını söyleyen Musayeva, şunları söyledi:

    "BABAM BULUTLARIN ÜSTÜNDE"

    “Oğlum Cihangir ile bu konuları hiç konuşmadık. O da babasıyla ilgili hiç soru sormuyor. Sadece arkadaşları ‘baban nerede’ diye sormuş o da ‘bulutların üzerinde’ demiş. Annem duymuş bu konuşmayı...

    Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum ViDEO

    "AYDA BİR ARASIN"

    Ben Tolga ile konuşmuyordum. Bu olay üzerine mesaj attım sadece! Tolga’ya bir kırgınlığım yok. Yaşananlar geçmişte kaldı. Tolga ile oğlunu konuşturmak istedim, ayda bir bile arayıp ‘iyi misin oğlum’ demesini isterdim, ama Tolga’dan bir geri dönüş olmadı.

    Ergenlik yaşlarında karşısına çıkıp ‘ben senin babanım’ demesi travma olur. Şimdi küçük yaşlarda en azından iletişimde olsa Cihangir etkilenmez. “

    Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum #1Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum #2Günay Musayeva: Tolga oğluyla görüşsün istiyorum #3

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