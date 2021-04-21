Günel Zeynalova: Ufak tefek işler

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova, değişimiyle dikkat çekemeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Azeri kızı Günel Zeynalova, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da 860 binden fazla takipçisi bulunan şarkıcı, "Ufak tefek işler..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ceylan'a benzeten takipçileri; "Eski doğal hali daha güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

"ENGELLİYORUM"

Değişimiyle adından söz ettiren Günel Zeynalova, estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirmişti. Bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, "Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum." ifadelerini kullanmıştı.