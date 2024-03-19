Günlerdir ortalarda görünmeyen Kate Middleton görüntülendi! Prensesin durumu iyi 83 gün sonra görüntülendi! Haftalardır hakkında birçok iddia ortaya atılan Kate Middleton bilmecesi sona erdi.

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Geçirdiği karın ameliyatı sonrası saraya kapanan Galler Prensesi Kate Middleton, 83 gün sonra ilk kez görüntülendi.

Çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafın photoshop’lu çıkmasının ardından özür dileyen Galler Prensesi’nin aldatıldığı ve ağır depresyonda olduğu iddia ediliyordu.

“Kate öldü” diyenler bile oldu

Hatta, “Kate öldü” diyenler bile oldu. Kate Middleton bilmecesi dün sona erdi.

Prenses Kate ile eşi Prens William alışverişte

İngiliz The Sun gazetesi, Prenses Kate ile eşi Prens William’ın alışveriş yaparken görüntülerini yayınladı. Prenses Kate’in alışveriş gezisi sırasında gündelik kıyafetler giydiği ve eşi William’la sohbet ettiği görüldü.

13 gün yattı

42 yaşındaki Kate Middleton, ameliyatın ardından başkent Londra’daki klinikte 13 gün kalmıştı. İngiltere'de Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından Prenses Kate ve çocuklarının bir fotoğrafı servis edilmişti. Ancak uluslararası haber ajansları "manipülatif" olduğu gerekçesiyle fotoğrafı yayından kaldırmıştı.