Şişli'de darp edilerek gasp edilen Günnur Adıgüzel kimdir? Detaylar haberimizde...

İstanbul Şişli'de Fulya Mahallesi'nde iddialara göre prodüksiyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi’nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak’ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.

Günnur Adıgüzel’in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti.

Ardından otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin lira’yı alarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Gaspa uğrayan Günnur Adıgüzel suç duyurusunda bulundu.

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR

35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat ,Galip Derviş(56), Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı.

Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.