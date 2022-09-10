Gupse Özay anne oldu

İki ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç'tan müjdeli haber geldi. Çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına aldı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı.

İki yıl önce de Alaçatı'da nikah masasına oturan çift, uzun yıllardır birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşıyor.

Ömür Sabuncuoğlu duyurdu

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan iki ünlü isimden müjdeli haber gelmişti. Özay'ın hamileliği 5'inci ayında Ömür Sabuncuoğlu'nun paylaşımıyla öğrenildi.

Evlilikleri herkes tarafından beğenilen ünlü ismin hayranları bu habere oldukça sevinmişti.

Kızlarını kucaklarına aldılar

Hamileliğinin son aylarında olan ve kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Gupse Özay ve Barış Arduç'un dün akşam saatlerine bebeklerini kucaklarına aldığı öğrenildi.

İsmi merak ediliyor

Henüz bir paylaşımda bulunmayan çiftin kızlarına verecekleri isim hayranları tarafından merak ediliyor.