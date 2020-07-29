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- Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor
Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 14:15
Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı. İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
5 KİŞİLİK NİKAH
Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi.
Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.