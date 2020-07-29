Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı. İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

5 KİŞİLİK NİKAH

Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi.

Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.