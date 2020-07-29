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    Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

    Uzun süredir aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 14:15
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    Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

    Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı. İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

    5 KİŞİLİK NİKAH

    Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi.

    Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.

    Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor #1

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