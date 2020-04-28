Gupse Özay: Sokakta kavga ederdim

Karantina sürecinde kendisini bahçesine adayan oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir çiçek fotoğrafı ile yıllar öncesini andı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatarak gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyan oyuncu Gupse Özay, tedbiri elden bırakmıyor.

ÇOCUKLUK ANISI

Bu süreçte vaktini nasıl değerlendirdiğini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen Özay, son olarak yayınladığı çiçek fotoğrafı ile çocukluk dönemlerini andı.

Oyuncu, evinin bahçesindeki sardunya bitkisini çekerek altına şu notu düştü: "Çocukken sardunyadan çıldırmış gibi tırnak yapardım. Beyazdan da yapardım. Bozulunca ağlardım. "Tırnağımı bozdular" diye. Sokakta kavga etmişliğim bile var. Hey gidi canım sardunya..."