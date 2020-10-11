Gupse Özay'dan 'bebek' açıklaması

6 yıllık sevgilisi Barış Arduç ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Gupse Özay, hamile olduğu yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz ay Gupse Özay’ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

4 aylık hamile olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Gupse Özay konuyla ilgili sevenlerine açıklama yaptı.Özay, söylentileri yalanlayarak "Hamile değilim ama çok istiyorum" ifadelerini kullandı.