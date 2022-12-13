Gupse Özay, ‘Bebek bakımında zorlanıyor musunuz?’ diyen takipçilerinin sorularına cevap verdi.

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de evlendi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

İlk kez anne olan Gupse Özay, gözaltlarını siyaha boyayarak "Bebekle bakım" adında eğlenceli bir video çekti.

"Tatlı bir yorgunluk"

Bebek bakarken yaşadığı zorlukları ti'ye alan oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Makyaj yapılmıyor bakımsız geziliyor gibi bir şey yok yani." dedi.

Gupse Özay'dan bebekle bakım videosu VİDEO

