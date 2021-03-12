Gürbey İleri'den Muhteşem Yüzyıl itirafı

Oyuncu Gürbey İleri'den yıllar sonra bir itiraf geldi.

"Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul" gibi projelerde yer alan yakışıklı oyuncu Gürbey İleri, konuk olduğu programda, geçmişte rol aldığı Muhteşem Yüzyıl'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA STRES YAŞATMADILAR"

Kariyerinde Muhteşem Yüzyıl'ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen oyuncu "Çok genç ve tecrübesizdim. Diziye sonradan dahil olduğum için 'Kolay adapte olabilecek miyim? Uyum sağlayabilecek miyim?' gibi sorular vardı kafamda.

Ama başta Halit abi (Ergenç) olmak üzere Tuncel Kurtiz, Okan Yalabık, Mehmet Günsür gibi isimler bana bu stresi hiç yaşatmadılar" dedi.