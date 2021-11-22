Gürkan Uygun 3. kez baba oldu

Gürkan Uygun 3. kez baba oldu

Usta oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun'un üçüncü çocukları dünyaya geldi

Bir kızı ve bir oğlu olan Gürkan Uygun üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, güzel haberi sosyal medyada hesabından verdi.

MİRAN MAVİ

Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.