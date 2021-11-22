Euro
12.6062
-0.8%
Dolar
11.1766
-0.67%
Altın
664.37
-0.58%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
650.300
-1.32%
BTXN Coin
20.92
4.65%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Gürkan Uygun 3. kez baba oldu

    Usta oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 06:56
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 07:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gürkan Uygun 3. kez baba oldu

    'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun'un üçüncü çocukları dünyaya geldi

    Bir kızı ve bir oğlu olan Gürkan Uygun üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Şebnem Uygun, güzel haberi sosyal medyada hesabından verdi.

    MİRAN MAVİ

    Bir erkek bebek dünyaya getiren Şebnem Uygun hastane odasından bebeğiyle fotoğrafını paylaşıp altına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü. Uygun ailesi bebeklerine Miran Mavi adını verdi.

    Gürkan Uygun 3. kez baba oldu #1

    Gürkan Uygun 3. kez baba oldu #2

    Gürkan Uygun 3. kez baba oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir