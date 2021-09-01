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    Gürkan Uygun koronavirüse yakalandı

    Teşkilat dizisine Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun'un koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 08:53
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    Gürkan Uygun koronavirüse yakalandı

    TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle durdu.

    YÖNETMENLER DE HASTALANDI

    Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüs yakalandığı ortaya çıktı.

    Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Reyting rekortmeni dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

    Gürkan Uygun koronavirüse yakalandı #1

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