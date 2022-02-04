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    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor

    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor

    CHP'li vekil Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la dünyaevine giriyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 22:26
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    57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan’la evleniyor.

    ARALARINDA 26 YAŞ FARK BULUNUYOR

    Aile arasında yapılacak törenle dünyaevine girecek çift arasında 26 yaş fark var.

    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor #1

    GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA BOŞANMIŞTI

    Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

    Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor #2

    MEHTAP ÖZKAN KİMDİR

    Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

    İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor #3

    Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor #4


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