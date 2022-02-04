Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor

CHP'li vekil Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la dünyaevine giriyor.

57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan’la evleniyor.

ARALARINDA 26 YAŞ FARK BULUNUYOR

Aile arasında yapılacak törenle dünyaevine girecek çift arasında 26 yaş fark var.

GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA BOŞANMIŞTI

Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.