Güven Kıraç, zayıfladı

Başarılı oyunc Güven Kıraç, diyetle 26 kilo verdi.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra şiir ve resim çalışmalarıyla da tanınan Güven Kıraç, adeta eridi.

Fazla kilolarından kurtulabilmek için daha önce zayıflama kamplarına da giden Kıraç, mutlu sona ketojenik diyetle kavuştu.

26 KİLO GİTTİ

Oyuncu, yaklaşık 1 yıldır uyguladığı diyet sayesinde 99 kilodan 73’e düştü.

SIRRI: KETOJENİK DİYET

Yeni haliyle çok mutlu ve sağlıklı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Geçen yılın kasım ayında ketojenik diyete başladım. Diyetin tüm beslenme prensiplerini hayatıma uyguladım ve kilo verdim” dedi.